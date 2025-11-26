俳優の柄本明さん（77）が25日、映画『ズートピア２』ZOOJOJI 大ヒット祈願イベントに上戸彩さん（40）や山田涼介さん（32）らと登場。柄本さんの独特のペースに、会場は笑いにつつまれました。12月5日に公開される『ズートピア２』は、前作『ズートピア』の続編で、頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと、皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックが再びバディを組み、ズートピアの過去の歴史にまつわる巨大な謎に挑む物語です。