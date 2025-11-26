参政党の神谷宗幣代表は２６日に国会内で野党４党首によって行われた党首討論で、高市早苗首相に「スパイ防止法」について見解を求めた。合計４５分間の党首討論は、衆院または参院で１０人以上の所属議員を有する会派のトップが登壇できる。衆参所属議員の合計数の比率に応じて時間が配分され、立憲民主党の野田佳彦代表（２８分）、国民民主党の玉木雄一郎代表（８分）、公明党の斉藤鉄夫代表（６分）と行われ、最後に登場し