日本時間２２時３０分に米耐久財受注（速報値）（9月）、新規失業保険申請件数（11/16 - 11/22）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 耐久財受注（速報値）（9月）22:30 予想0.6%前回2.9%（前月比) 予想0.2%前回0.3%（輸送除くコア・前月比) 新規失業保険申請件数（11/16 - 11/22）22:30 予想22.3万件前回22.0万件（新規失業保険申請件数) 予想196.2万件前回197.4万件（継続受給者