新規失業保険申請件数（11/16 - 11/22）22:30 結果21.6万件 予想22.3万件前回22.2万件（22.0万件から修正）（新規失業保険申請件数) 新規失業保険申請件数（11/09 - 11/15） 結果196.0万件 予想196.2万件前回195.3万件（197.4万件から修正）（継続受給者数)