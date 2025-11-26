26日放送のTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜後10：00）では、「第11回替え歌最強トーナメント」を開催。ハリウッドザコシショウが披露した“替え歌”に注目が集まっている。【動画】ナメてんのか？ザコシショウによる“佐山聡シューティング合宿”年に1度の恒例企画となった替え歌最強トーナメントだが、今年の審査員は現役プロレスラー51人。ザコシショウは、準決勝で、今なおSNSなどで話題に上がる「