朝日新聞社は２６日付夕刊で、１０月３日付夕刊一面の「ウミガメの子狙うタヌキ」の記事に掲載した写真を取り消したことを明らかにした。子ガメをくわえるタヌキの写真は生成ＡＩ（人工知能）を使って加工されたもので、事実と異なる部分があると判断したという。同日に配信したデジタル版、１０月１５日付の鹿児島版にも掲載しており、同様に取り消した。記事は屋久島（鹿児島県）でのタヌキによるウミガメの食害を紹介し、