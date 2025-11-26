Snow Manの目黒蓮さん（28）とラウールさん（22）が25日、『VOGUE THE ONES TO WATCH 2025』の授賞式に登場。ラウールさんの2026年の目標に、思わず目黒さんがツッコミを入れました。『THE ONES TO WATCH』は、その年を彩った才能あふれる表現者や、目覚ましい活躍をみせた人々に贈られるアワードです。受賞を受け、“2025年はどんな1年だったか”聞かれた目黒さんは「Snow Manとしては、国立競技場であったりとか、日産スタジアム