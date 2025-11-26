【漫画】本編を読む『ベランダに潜む裸の女 妹に夫も人生も奪われました』（サレ妻サヤカ：原案、上原ひびき：漫画/KADOKAWA）は、夫と妹の不倫をきっかけに人生を狂わされる女性を描いたコミックだ。主人公・サヤカは半年前に結婚し、夫と幸せな結婚生活を送っていた。しかし体調不良で仕事を早退したある日、夫と妹・アヤカとの浮気現場に遭遇する。ベランダへ逃げ出した妹をサヤカは締め出すが、外は暑くアヤカが体調を崩す事