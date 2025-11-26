vistlipが2026年1月7日、ニューシングル「UNLOCKED」をリリースすることが決定した。これに伴って収録内容の詳細も発表された。これは本日11月26日に東京キネマ俱楽部で開催されたツアー＜[CODE:SIX] -Unlocked-＞のファイナル公演で発表となったもの。未発表新曲を携えた同ツアーでは、ニューシングル「UNLOCKED」収録曲「Code Number」「Principal」「Bedtime Story」がリリースに先立って披露されたかたちだ。すでに明か