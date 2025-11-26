【パリ共同】フランスの最高裁に当たる破棄院は26日、2012年の大統領選で選挙法違反罪に問われたサルコジ元大統領（70）に対し、禁錮6月の実刑とした24年2月の控訴審判決を支持する判決を下した。有罪が確定した。