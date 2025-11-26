福岡・博多を拠点とする人気アイドルグループ・ＨＫＴ４８が２６日、専用劇場の１７ＬＩＶＥＨＫＴ４８劇場（福岡市）で「ＨＫＴ４８劇場１４周年記念特別公演」を開催した。この日は２０１１年にＨＫＴ４８劇場がオープンし、１４周年を迎えた記念すべき日だ。オープニングアクトは１０日に東京・豊洲ＰＩＴで開催されたアイドルたちが本気で挑むライブバトルプロジェクトにＨＫＴ４８を代表して参戦した北川陽彩、竹本