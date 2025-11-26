「ＮＰＢアワーズ」が２６日に都内のホテルで開催され、パ・リーグベストナインの遊撃手部門を受賞した楽天の宗山塁内野手（２２）が喜びを語った。ルーキーイヤーは１２２試合に出場し打率２割６分、３本塁打、２７打点、７盗塁の成績を残した。表彰式では「全てがとてもいい経験になった１年間だったかなと思います」と振り返った。開幕から最後まで一度も二軍落ちすることなくシーズンを完走。「特にパ・リーグは移動が大変だ