◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝１１月２６日、栗東トレセン栗毛の雄大な馬体を弾ませた。サンライズアースが、迫力満点のフットワークで絶好の仕上がりをアピールした。池添騎手を背に栗東・ＣＷコースでニュークレド（３歳１勝クラス）を３馬身ほど追走し、直線は内へ。ラスト１ハロンは、鞍上のアクションに応えるように、６ハロン８４秒０―１１秒４と力強い伸び脚で