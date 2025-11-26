愛知県豊川市の女性がＳＮＳで知り合った人物に「金」の投資名目で現金と金塊あわせて約8000万円分をだましとられました。 警察によりますと、2025年8月、豊川市の自営業の60代女性が「フェイスブック」で日本人女性を名乗る人物と知り合い、メッセージのやりとりをしていたところ、「ライン」に誘導されその人物の”叔父”から金の投資を持ちかけられました。 女性は教えられた投資アプリをダウンロード