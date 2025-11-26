7人組ガールズグループ・HANAが25日、ファッション誌が主催する『VOGUE THE ONES TO WATCH 2025』の授賞記者会見に登場。受賞への喜びや、グループとしての来年の目標を語りました。今回の受賞について、JISOOさんは「このようなステキな賞をいただき本当にありがとうございます。たくさんの方々の支えがあってこそ今の私たちがいると心から思っているので、これからも愛と応援に応えられるように、みなさんにずっと注目していただ