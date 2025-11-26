KinKi Kidsからグループ名を変更したDOMOTOが、1stデジタルシングル『愛のかたまり』をリリースすることを26日、所属レーベルが発表。SNSなどには、『愛のかたまり』や『DOMOTO』などのワードが多く投稿され話題となりました。『愛のかたまり』は堂本剛さんが作詩、堂本光一さんが作曲。2001年にリリースされたKinKi Kidsの13枚目シングル『Hey! みんな元気かい？』のカップリング曲として収録されていた楽曲です。今回、KinKi Kid