巨人・田中瑛斗投手（２６）が２６日、インスタグラムを更新。「この度、私たちは結婚いたしました」と報告した。後ろを向いた２ショット写真はモダンな袴と白無垢の和装ウェディングスタイル。「応援してくださる皆さまへの感謝を胸に、笑顔あふれる家庭を築いていきたいと思います。これからも温かく見守っていただけると幸いです」とつづった。ファンからは祝福のコメントとともに、「素敵なお写真」、「末永くお幸せに」