俳優の萩原利久（28）が26日、都内で行われた「UGG銀座松屋通り」のオープニングイベントに出席した。黒のパンツをブーツインしたスタイルで登場した萩原。同ブランドのシューズでホリデーシーズンに行きたい場所を聞かれると、「僕はサッカーを見るのは好きで」と無邪気な表情。「サッカーの現地観戦、それこそ寒い季節ですけど、足元から温まりつつ、おしゃれしつつ、見に行けたらなと思います。結構冬はインドアになりが