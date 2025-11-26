「うちの子を、もっとできる子に育てたい」――そう願う保護者にとって、「習い事」の選択は永遠のテーマであり、最も悩ましい課題の1つです。特に中学受験を見据えているご家庭であれば、習い事が学力の土台にどう影響するか、慎重に考えることでしょう。世の中には無数の習い事があり、「他のご家庭は何を選んでいるのだろう？」と気になる方もいるのではないでしょうか。子どもの代表的な習い事を利用者数が多い順に挙げると、