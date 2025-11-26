札幌市厚別区の市道で、2025年11月25日午後6時半ごろ、厚別区もみじ台東1丁目に住む無職の小笠原京子さん（92）が乗用車にはねられる事故がありました。小笠原さんは意識不明の重体で病院に搬送され、その後死亡が確認されました。小笠原さんは横断歩道のない路上を徒歩で横断しようとしていたところ、右から来た乗用車にはねられたとみられています。警察は乗用車を運転していた札幌市白石区の会社員、笠巻剛容疑者（48）を過失運