大地震が発生すると金沢駅は自宅に帰れない帰宅困難者であふれることが懸念されます。観光客も増加する中どのように対応するのか、26日、金沢駅で訓練が行われました。この日も多くの観光客でにぎわう金沢駅。もし今、大地震が発生したらどんな行動をとりますか？観光客(神奈川から)：「(Q. 土地勘はない？) まったくないです。まずはホテルかな」観光客(静岡から)：「皆さんと同じ行動をとるしかないんですけどね、この辺り、わか