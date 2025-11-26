11月30日（日曜）のジャパンカップ（G1）に出走予定のフランス調教馬カランダガン（せん4）が、東京競馬場の国際厩舎で引き続き順調に調整を進めている。11月25日および26日に行われた調教内容と関係者コメントが公開され、陣営は馬のコンディションに大きな手応えを示した。25日は曇のダート良馬場で調整が行われ、追馬場では常歩とダクを織り交ぜながら左回り主体で周回。その後、帯同馬ルノマドを前にダートコースで1周半の