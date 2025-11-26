◆アジア・チャンピオンズエリート▽第５節神戸―上海申花（２６日・上海スタジアム）アジア制覇を狙う神戸は前半を２―０で折り返した。１―３で敗れた天皇杯決勝の町田戦からメンバーを大幅に変更し、今季はＡＣＬＥのみ出場可能なＧＫ権田修一がスタメン出場した。また、ＦＷ大迫勇也、ＤＦ鍬先祐弥らもメンバーに名を連ねた。前半３１分、ＭＦ井手口陽介がゴールを決めたが、オフサイドがあったとしてＶＡＲ判定が行