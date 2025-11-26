◆第１２回京都２歳Ｓ・Ｇ３（１１月２９日、京都競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝１１月２６日、栗東トレセン１０月１３日の新馬戦を快勝したバルセシート（牡２歳、栗東・松下武士厩舎、父キズナ）は坂路で５４秒２―１２秒６をマーク。単走でもあり時計は平凡だが、パワフルな脚さばきで迫力十分の動きだった。松下調教師は「先週しっかりとやっているのでサッとやりましたが、前走よりも動けている感じです」と笑みを