◆第７０回京阪杯・Ｇ３（１１月３０日、京都・芝１２００メートル）追い切り＝１１月２６日、栗東トレセンレイピアが坂路を疾走した。序盤から軽快にスピードに乗って、坂路５０秒１で自己ベストタイの時計をマークした。「稽古は動く方だけど、言うことはない」と中竹調教師もうなずいた。スタートで後手に回り、１１着大敗した２走前を除けば、掲示板を確保している堅実派。前走のみちのくＳを逃げ切り再度、古馬相手の重賞