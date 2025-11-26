◆第７０回京阪杯・Ｇ３（１１月３０日、京都競馬場・芝１２００メートル）追い切り＝１１月２６日、栗東トレセン力強く真一文字に駆け上がった。ルガル（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）が、主戦の西村淳也騎手を背にスプリンターズＳ１２着からの一変ムードを漂わせた。栗東・坂路を単走で５２秒８―１１秒６をマーク。ラスト１ハロンはこの日の最速タイムで、「しまいは『さすがだな』という動き。寒くなって元