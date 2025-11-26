市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。あす27日からの天気のポイントです。 小野：あす27日の日中は晴れますが、夜遅くからは雨が降り出すでしょう。27日夜からは、落雷や激しい突風などに注意が必要です。27日朝9時の予想天気図です。 小野：前線と低気圧が、日本海に進んで来ます。影響の大きい前線が、あす27日の夜、石川県内に接近し通過します。そして