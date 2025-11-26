俳優でアイドルグループ・M!LKのメンバーとしても活躍する佐野勇斗さん（27）が25日、ファッション誌が主催する『VOGUE THE ONES TO WATCH 2025』の授賞記者会見に登場。日常の中で“イイじゃん”と思った瞬間を明かしました。M!LKの楽曲『イイじゃん』がSNSでバズり、今年はグループでの活動が多かったという佐野さんは「5人でいることが多くてそういった意味では日々大変なスケジュールだったんですけど、とても濃厚で楽しい1年