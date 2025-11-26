新潟県の企業会計の決算について審査する県議会の特別委員会が11月25日開かれ、知事に対する質疑が行われました。 この中で議員が質問したのは、昨年度、過去最大46億円の赤字となり、県が病床数の削減などといった機能や規模の適正化を進めている県立病院事業についてです。【未来にいがた上杉知之 県議】「病床を減らしていくということだと、身近な地域医療がどんどん縮小していく一方。県民の安心・安全というものが守られ