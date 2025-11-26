参政党は26日、梅村みずほ参院議員を党執行部に当たる「ボードメンバー」から解任したと発表した。梅村氏は参議院の国対委員長を辞任し、今後は一党員として活動を続けるという。党によると、梅村氏が「直接コメントしてはいけない」というガイドラインに反して週刊誌などからの取材に応じたのが、解任の一番の理由だという。神谷代表は、週刊誌などで「完全なフェイクやデマ」を流されていると指摘したうえで、「発端になることを