（資料写真）２６日午前１１時ごろ、大和市福田の小田急江ノ島線の高座渋谷−長後間の踏切（遮断機・警報機あり）で人身事故が発生した。小田急電鉄によると、大和−藤沢間で運転を一時見合わせ、３０本が運休するなど約１万３５００人に影響した。