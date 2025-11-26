女子プロレス「スターダム」のタッグリーグ「ゴッデス・オブ・スターダム」レッドゴッデス公式戦（２６日、神田明神ホール）で前ＩＷＧＰ女子王者のＳａｒｅｅｅ（２９）が、メキシコから来た謎のマスクタッグを制圧した。叶ミクとのタッグで同リーグ戦に出場するＳａｒｅｅｅはここまで２勝３敗勝ち点４。この日謎のマスクタッグ「ＤＬＭ」（テオトレコ＆オシータ）に敗れると決勝トーナメント進出を断たれる崖っぷちに立たさ