俳優の本田響矢（２６）が「第５４回ベストドレッサー賞２０２５」芸能・スポーツ部門を受賞。２６日、都内で行われた発表・授賞式に出席した。本田はシルクサテンの生地を使ったスーツで登壇。「まさか歴史あるステキな賞を自分が受賞できると思ってなかったので、心の底からうれしいし、光栄です」と語った。ファッションについて「新品の服も好きだし、古着も好き。基本、着心地がいいものを選んで着ています」と言い、「