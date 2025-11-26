残酷な世界！絶食で脂肪が落ちるのは、まずバストから!?▶▶最初から読む▶▶腸よ鼻よ04連載漫画がついに単行本化！闘病中でも作業は山のようにあって…学生時代に難病特定疾患の潰瘍性大腸炎を患い約3年。何度も入退院を繰り返す体調にも関わらず、漫画家デビューを果たし、連載を続けてきた島袋全優さん。連載中の雑誌は休刊が決まったものの、ついに人生初の単行本化をつかみ取ります。山のようにある単行