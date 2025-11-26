巨人は２６日、日本ハムから国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使した松本剛外野手（３２）と契約合意したと正式発表した。巨人の外野陣は若林、萩尾、佐々木、中山、浅野ら期待の若手は多いが、未知数の部分が多く、補強ポイントに挙がっていた。松本は移籍発表後に自身のインスタグラムを更新。両球団ファンに向けて思いの詰まったメッセージを寄せた。まずは日本ハムファンへ「来季から読売ジャイアンツでプレーする