リーブス英財務相 ＯＢＲの早期公表は「深く失望させる」 ＯＢＲの漏洩は彼らの重大な過失 本予算はＮＨＳへの投資を維持する 本予算はインフレを抑制する 借入額はＧＤP比で予測期間全年度にわたり減少 財政余地を２１７億ポンドへ倍増以上 私の選択は公平な税制のための予算である