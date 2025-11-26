リーブス英財務相 英国上場企業向け税制優遇措置を導入 ６５歳以上向け現金鄯ＳＡ非課税枠は２万ポンド維持 ２万ポンドＩＳＡ枠のうち８千ポンドを投資用として維持 ６５歳以上は現金ＩＳＡの非課税枠を全額維持 ローワー・テムズ横断橋への投資を確約 計画策定能力強化のため追加資金を投入 地域市長向けに１３０億ポンドの資金を拠出 ウェールズに２つのＡＩ成長ゾーンを設置