ポンド相場持ち直し、対ドル１．３１台後半＝ロンドン為替 リーブス英財務相の発言が続くなかで、一時急反落したポンド相場が持ち直してきている。ポンドドルは1.3201レベルまで急伸したあと、1.3125レベルまで急落した。足元では1.3180台へと再び上昇している。英予算責任局の過失によって予測や予算案の一部が早期に発表されたことが、ポンドや英国債市場に混乱をきたしたが、リーブス英財務相の発表で「雨降っ