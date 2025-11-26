女優の西野七瀬（31）が26日、都内で行われた「UGG銀座松屋通り」のオープニングイベントに出席した。西野はシャツワンピースにニット、さらに水色のダウンを組み合わせた重ね着コーデで登場。「UGGの履いてるカラーが、イルージョンブルーっていう色味で。すごく爽やかで冬っぽい。可愛いので、全体的に雪っぽい感じ」とシューズで冬らしさを演出しつつ、「カジュアルになりすぎないようにシャツワンピを合わせて。カジュア