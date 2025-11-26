ＸＲを体験する来場者ら＝２６日、アソビル映画制作会社「ＣｉｎｅｍａＬｅａｐ（シネマリープ）」（東京都）は２６日、先端技術・ＸＲを使った大型エンターテインメント施設「ＩＭＭＥＲＳＩＶＥＪＯＵＲＮＥＹ（イマーシブジャーニー）」（横浜市西区）の来場者数が１２万人を突破したと発表した。開業１年を前に、年間目標としていた１０万人を超えた。昨年１２月、横浜駅直結の商業施設「アソビル」内に開館。古代エジプ