£²£¶ÆüÌë¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö»ö¼Â¾åÅ±²ó¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥É¥ï¡¼¥É¤ËµÞÉâ¾å¤·¤¿¡£¼ç°ø¤ÏÆ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñ²ñÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ËÂÐ¤·¤ÆÃæ¹ñ¤¬ÌÔÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ëÂæÏÑÈ¯¸À¤ÎÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤·¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤¬¡¢¡Ö»ö¼Â¾å¤ÎÅ±²ó¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¡£¹â»Ô¼óÁê¤ÏÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ç¤Ï¡¢Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¯ÉÜ¤¬Á´¤Æ¤Î¾ðÊó¤òÁí¹ç¤·¤ÆÈ½ÃÇ¡×¤È½¾ÍèÀ¯ÉÜÊý¿ËÄÌ¤ê¤À¤È·«¤êÊÖ¤¹°ìÊý¤Ç¡¢½°±¡Í½»»°Ñ¤Ç¤ÎÅö³ºÈ¯¸À¤ò¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã