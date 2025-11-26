全国各地でクマの出没が頻繁に報じられる2025年。でも実は、異変は2年前から始まっていました。2023年10月23日早朝、まだ霧が立ち込める秋田の谷間で、自然写真家・永幡嘉之氏は信じられない光景を目撃します。薄暗い水田に、次々と現れる黒い影……たった2時間で10頭のツキノワグマ。本記事では、自然写真家・永幡嘉之氏の著書『クマはなぜ人里に出てきたのか』（旬報社）より一部を抜粋して紹介。その緊迫のエピソードを追体験し