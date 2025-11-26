Image: Amazon 世はまさに、お米大高騰時代…！というわけで、どのご家庭もお米の工面に苦労していると思います。そこで我が家は1年ほど前から「はくばく 押麦」を使うようになりました。 はくばく 押麦 800g×6袋 2,103円 Amazonで見るPR 押麦とは、大麦の外皮を取り除いてからギュっと平たくしたもの。もち麦と似たようなものです。