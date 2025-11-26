元プロボクサーの内山高志氏が、YouTubeチャンネル『内山高志KOチャンネル』で25日に公開された動画に出演。井上拓真と那須川天心の試合を振り返った。那須川天心○那須川天心の“今後”に太鼓判スタッフから「天心選手は初の12ラウンドというところでした」と話を振られ、内山氏は「12ラウンドでもあれだけしっかり動いてるのであれば、今後も問題ない」と太鼓判。続けて、「あとは、今日やって悪いところとかを直せば、もっとも