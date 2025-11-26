俳優の水上恒司さん、木戸大聖さん、八木莉可子さんらが26日、映画「WIND BREAKER／ウインドブレイカー」完成披露試写会に登壇しました。【写真を見る】【 水上恒司・木戸大聖 】八木莉可子を“ 順番エスコート ” にファン歓声令和のヤンキー漫画実写化でグリーンカーペット歩く本作は、累計発行部数1000万部を突破した、にいさとるの漫画「WIND BREAKER」が原作。一匹狼だった主人公が、不良の巣窟とも呼ばれる風鈴高校