ギリシャ・オリンピアで開催されたミラノ・コルティナ冬季五輪の聖火の採火式でスピーチするIOCのコベントリー会長＝26日（AP＝共同）【オリンピア（ギリシャ）共同】国際オリンピック委員会（IOC）のコベントリー会長は26日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の聖火の採火式に出席し、スピーチで「分断された世界でスポーツが人々をつなぐ。世界中のアスリートを集め、夢や希望を届けることはわれわれの責務」と決意を述べた。感極ま