歩行者がいるのに乗用車を一時停止しなかったとして道交法違反（横断歩行者妨害）容疑で愛知県警に現行犯逮捕された司法書士の40代女性が、違反の事実はなく、身体拘束は不当だとして、県に計550万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決があり、名古屋高裁は26日、請求を棄却した一審名古屋地裁判決を変更し、一部違法な留置があったと認め、県に16万5千円の支払いを命じた。判決によると、女性は2020年7月22日、同県一宮