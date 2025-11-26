【その他の画像・動画等を元記事で観る】11月24日(月・休)に「LAWSON presents 雨宮天ディナーショー 2025」が、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール 香雲にて昼夜2部制で開催された。雨宮によるディナーショーは、2023年に実施した神奈川・大磯プリンスホテル メインバンケットホール公演以来の約2年ぶり。前回は好評で早い段階でチケットが完売したこともあり、今回は会場も広くして席も増加。ドレスコードである