¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡ÛÀ¼Í¥¡¦ÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÁ°Åç°¡Èþ¤¬¡¢2nd¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖÁ°Åç°¡Èþ LIVE 2025 Blooming NOTE¡×¤ò11·î24Æü¡¢¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÅìµþ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£1st¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤«¤éÌó7¤«·î¤È¤¤¤¦Ã»¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¼Â¸½¤·¤¿ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÀ¸¥Ð¥ó¥É¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È¿Ê²½¡£Á°²ó¤ËÂ³¤­¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤ÎÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥­¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â·ò