米３０年固定金利は６．４０％、住宅ローン申請指数は＋０．２％＝ロンドン為替 米３０年固定金利は６．４０％と前回の６．３７％から小幅に上昇。住宅ローン申請指数は＋０．２％と前回の－５．２％から上昇に転じた。購入指数は１６８．７から１８１．６に上昇。借り換え指数は１１５６．８から１０９０．４に低下した。 USD/JPY156.48EUR/USD1.1573EUR/JPY181.10